Юниорская команда «Олимпия» откроет сезон выездными матчами.
14 и 15 сентября подопечные Юрия Култынова сыграют в гостях с казанской «Волной».
На льду «Олимп-Арены» болельщики увидят юниорку только 28 и 29 сентября в матчах с йошкар-олинским «Спартаком».
Как и ранее, игры первенства ЮХЛ будут проходить по выходным, что особенно удобно для болельщиков.
Всего в рамках регулярного первенства в дивизионе «Поволжье» кирово-чепецкая юниорка сыграет с десятью соперниками. Семь из них представляют клубы Татарстана. Это казанские «Ак Барс», «Динамо», «Волна», «Стрела» и «Смена», альметьевский «Нефтяник» и нижнекамский «Нефтехимик».
Также «Олимпии» предстоят встречи с хорошо знакомыми «Ижсталью» и «Торосом» и новичком дивизиона – командой «Спартак» из столицы Марий Эл.
Полный календарь матчей ЮХК «Олимпия» - на сайте клуба