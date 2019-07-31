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Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки.

Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки.

Сегодня, 14:17
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Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки.
Тренировки проходят в Кирово-Чепецке.

В минувшие выходные местные ледовары завершили работу по обустройству площадки, и в понедельник хоккеисты смогли вновь встать на конкь.

Ранее из-за большой загруженности «Дымки» и отсутствия льда в «Олимп-Арене» ледовые тренировки пришлось приостановить.

Компенсируя отставание, тренерский штаб принял решение проводить по два ледовых занятия ежедневно – утром и вечером.

Одновременно с тренировками ведётся просмотр хоккеистов, приехавших из других регионов.

Требования остаются прежними: в команде останутся только те игроки, которые полностью отвечают поставленным задачам.

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