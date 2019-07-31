Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки.

Тренировки проходят в Кирово-Чепецке.В минувшие выходные местные ледовары завершили работу по обустройству площадки, и в понедельник хоккеисты смогли вновь встать на конкь.Ранее из-за большой загруженности «Дымки» и отсутствия льда в «Олимп-Арене» ледовые тренировки пришлось приостановить.Компенсируя отставание, тренерский штаб принял решение проводить по два ледовых занятия ежедневно – утром и вечером.Одновременно с тренировками ведётся просмотр хоккеистов, приехавших из других регионов.Требования остаются прежними: в команде останутся только те игроки, которые полностью отвечают поставленным задачам.