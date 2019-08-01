Выездка и конкур: в Радужном прошли соревнования по конному спорту

В конно-спортивном клубе "Радужный" прошли соревнования по конному спорту. В мастерстве выездки и конкура состязались дети и взрослые. Примечателен старт был тем, что являлся отборочным на финал одного из российских Кубков.В конном спорте, как и в любом, важна каждая мелочь. Подготовка лошади к выступлению - процесс трудоемкий. Прежде всего, она должна сразить красотой. А потом уже техникой. Она ставится после того, конь физически окреп. Выездка учит послушности. Далее идут прыжковые занятия. В конкуре требуется показать свободу и энергию лошади, а также взаимопонимание со всадником.В этом манеже проходит разминка. На нее участник может потратить столько времени, сколько посчитает нужным. Проба прохождения маршрута даётся паре и на боевом поле. В конно-спортивном клубе его еще доводят до совершенства. Для проведения областного чемпионата условия подходящие. Единственной проблемой участников остается зависимость от погоды.Взамен чемпионата был проведен отборочный этап Кубка Гефеста. Это сравнительно молодая серия стартов по стране. Но для конников любая соревновательная практика идет только на пользу. В Радужном ее получали 16 пар из кировских клубов, а также гости из республик Коми и Удмуртия. При любом раскладе спортсмен мог отсоревноваться в силу своего опыта, и сделать выводы. Над чем ему стоит поработать, чтобы в дальнейшем выглядеть более уверенно на дистанции конкура.Похвалы от хозяина и должной оценки от судей лошади в следующий раз получат в конце августа. На перенесенном Чемпионате и Первенстве области по конному спорту. А победители и призеры этих соревнований смогут блеснуть мастерством на осеннем финале Кубка Гефеста в Москве.