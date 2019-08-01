Выездка и конкур: в Радужном прошли соревнования по конному спорту

В конно-спортивном клубе "Радужный" прошли соревнования по конному спорту. В мастерстве выездки и конкура состязались дети и взрослые. Примечателен старт был тем, что являлся отборочным на финал одного из российских Кубков.
В конном спорте, как и в любом, важна каждая мелочь. Подготовка лошади к выступлению - процесс трудоемкий. Прежде всего, она должна сразить красотой. А потом уже техникой. Она ставится после того, конь физически окреп. Выездка учит послушности. Далее идут прыжковые занятия. В конкуре требуется показать свободу и энергию лошади, а также взаимопонимание со всадником.
ОКСАНА НАГОВИЦЫНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Смотрят на способности лошади. Либо 150 см пойдет прыгать, либо остановится на метре. Когда она его прыгает и выходит в дамки, это говорит о том, что лошадь готова на дальнейшие высоты».
В этом манеже проходит разминка. На нее участник может потратить столько времени, сколько посчитает нужным. Проба прохождения маршрута даётся паре и на боевом поле. В конно-спортивном клубе его еще доводят до совершенства. Для проведения областного чемпионата условия подходящие. Единственной проблемой участников остается зависимость от погоды.
ИРИНА РОГАЧЕВА, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Грунт у нас хорошо терпит погодные условия. Но мы испугались, перенесли область. Обещали проливные дожди. Но есть кодекс по отношению к лошади. Погодные условия могут влиять на грунт, и это может привести к травмам».
Взамен чемпионата был проведен отборочный этап Кубка Гефеста. Это сравнительно молодая серия стартов по стране. Но для конников любая соревновательная практика идет только на пользу. В Радужном ее получали 16 пар из кировских клубов, а также гости из республик Коми и Удмуртия. При любом раскладе спортсмен мог отсоревноваться в силу своего опыта, и сделать выводы. Над чем ему стоит поработать, чтобы в дальнейшем выглядеть более уверенно на дистанции конкура.
АНАСТАСИЯ ДУДИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Она когда волнуется, они все такие подвижные, все активные. Им нужно скакать, скакать. Когда спокойная, она шагает умиротворенно, хорошо себя ведет».
Похвалы от хозяина и должной оценки от судей лошади в следующий раз получат в конце августа. На перенесенном Чемпионате и Первенстве области по конному спорту. А победители и призеры этих соревнований смогут блеснуть мастерством на осеннем финале Кубка Гефеста в Москве.