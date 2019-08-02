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8 августа отмечает 80-летие игрок первого состава кирово-чепецкой «Олимпии» Михаил Краев.

8 августа отмечает 80-летие игрок первого состава кирово-чепецкой «Олимпии» Михаил Краев.

Вчера, 11:16
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8 августа отмечает 80-летие игрок первого состава кирово-чепецкой «Олимпии» Михаил Краев.
Михаил пришел в команду 16-летним юношей, со временем стал одним из её лидеров, а позже и главным тренером.

Быстрый, дерзкий, забивной, он был грозой соперников и любимцем публики.



В сезоне 1966-1967 годов Михаил Краев вместе с командой выиграл первенство СССР, после чего «Олимпия» получила право выступать в классе «А». 




Ещё одна интересная деталь биографии хоккеиста: он первым из чепчан пробился в клуб высшей лиги (раньше А. Мальцева), выступая в течение двух сезонов в нижегородском (тогда - горьковском) «Торпедо».






В середине 70-х Михаил Краев получил приглашение переехать в Нарву. Тренировал местную команду «Кренгольм», работал главным тренером юниорской сборной Эстонии. Здесь сейчас и живёт.





В апреле 2016 года Михаил Краев приезжал в Кирово-Чепецк на презентацию книги «Город мастеров. Энциклопедия кирово-чепецкого хоккея».

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