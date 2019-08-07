Кировский школьник установил новый мировой рекорд в жиме штанги лёжа.

Выступая в международном детском центре «Артек», 8-летний Владислав Черепанов за 25 минут сделал 701 подъём штанги массой 10 килограммов.То есть мальчик поднял более 7 тонн при собственном весе менее 20 килограммов.Рекорд зафиксировала судейская коллегия, согласованная с Книгой рекордов Гиннесса, в составе олимпийского чемпиона Александра Иваницкого и 11-кратного рекордсмена, одного из сильнейших людей на планете Александра Муромского.Отметим, что Владислав Черепанов учится в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями города Советска. С детства он вынужден перемещаться на инвалидной коляске.По словам тренера Владимира Решетникова, Влад обычный ребёнок, но очень трудолюбивый и целеустремлённый. Начинал он со скромных 30-50 подъёмов. Потом были 100, 200, 300, а в декабре прошлого года – уже 520.