«Родина» в ходе предсезонной подготовки столкнулась с серьёзной проблемой.

Команда уже две недели должна ежедневно тренироваться на льду, но делает это от случая к случаю.На прошлой неделе хоккеисты катались всего один раз – в воскресенье в спорткомплексе «Союз».В Кирове льда катастрофически не хватает, а в Кирово-Чепецк просто не на чем ездить. Автобус, подаренный клубу за третье место в чемпионате России, ранее был передан спортшколе «Юность». Но даже он сейчас не на ходу.Машина находится в аварийном состоянии, и на ремонт транспорта требуется почти полмиллиона рублей. Таких денег нет ни у школы, ни у клуба.Между тем ледовые тренировки команде нужны как воздух. Ситуация усугубляется с каждым днём. К началу сезона хоккеисты могут оказаться просто не готовы.Первый этап Кубка России стартует уже 20 сентября.