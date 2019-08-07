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«Родина» в ходе предсезонной подготовки столкнулась с серьёзной проблемой.

«Родина» в ходе предсезонной подготовки столкнулась с серьёзной проблемой.

Сегодня, 08:47
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«Родина» в ходе предсезонной подготовки столкнулась с серьёзной проблемой.
Команда уже две недели должна ежедневно тренироваться на льду, но делает это от случая к случаю.

На прошлой неделе хоккеисты катались всего один раз – в воскресенье в спорткомплексе «Союз».

В Кирове льда катастрофически не хватает, а в Кирово-Чепецк просто не на чем ездить. Автобус, подаренный клубу за третье место в чемпионате России, ранее был передан спортшколе «Юность». Но даже он сейчас не на ходу.

Машина находится в аварийном состоянии, и на ремонт транспорта требуется почти полмиллиона рублей. Таких денег нет ни у школы, ни у клуба.

Между тем ледовые тренировки команде нужны как воздух. Ситуация усугубляется с каждым днём. К началу сезона хоккеисты могут оказаться просто не готовы.

Первый этап Кубка России стартует уже 20 сентября.

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