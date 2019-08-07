Кировские лыжники начинают предсезонный сбор.

У сборной Кировской области по лыжным гонкам сегодня начинается третий предсезонный сбор.Как и два предыдущих, он пройдёт на базе регионального центра зимних видов спорта «Перекоп».В составе команды тренируются тринадцать спортсменов, в том числе юноши и юниоры.В конце августа в «Перекопе» запланированы летние чемпионат и первенство области. В программе стартов – две дисциплины: гонка на лыжероллерах и легкоатлетический кросс.Эти соревнования позволят оценить готовность спортсменов к предстоящему зимнему сезону.В сентябре кировские лыжники проведут ещё один предсезонный сбор. На этот раз в Ижевске.В столицу Удмуртии отправится юношеская команда.