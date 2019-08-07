Молодежная "Олимпия" проведет первые товарищеские матчи.
Молодёжная команда «Олимпия» сегодня проводит первый из двух товарищеских матчей с глазовским «Прогрессом».
Встречи пройдут в Глазове.
Контрольные игры позволяют оценить каждого из хоккеистов в деле, поэкспериментировать с составами пятёрок, опробовать различные тактические схемы.
Поддержать молодёжку в соседний регион отправилась большая группа кирово-чепецких болельщиков.
Напомним, что «Прогресс» является потенциальным соперником «Олимпии» по первенству НМХЛ.
В конце августа глазовский клуб проводит предсезонный турнир, в котором кроме «Прогресса» и «Олимпии» примут участие пермская команда «АК-59» и юниоры нефтекамского «Тороса».