Бросить вызов себе: в Котельниче занимались силовым экстримом

Перебороть страх и удивить зрителей. На это решилась группа смельчаков, попробовавших себя в силовом экстриме. Показательный турнир с их участием прошел в День физкультурника. Ареной для выступления была выбрана площадка у ФОКа в Котельниче.Спортивный праздник должен быть разнообразным и зрелищным. Так посчитали инициаторы турнира, решившие сделать котельничанам необычный подарок. Наглядно показать что из себя представляет силовой экстрим. Считается, что этот вид спорта для тех, кто устал от обычных силовых упражнений. Таковых в Котельниче набралось 13 человек.Экстремалами они были в понимании горожан, пришедших к ФОКу. Но каждый из участников со спортом близко знаком. Как и с тем, что на тренировках без физических нагрузок нельзя обойтись. Будь то акробатика или каратэ. Специально к турниру пришлось подготовиться. Бросить вызов самому себе было главным стимулом в достижении поставленной цели.Кантовка покрышки, упражнения коромысло, прогулка фермера, становый жим. Для профессионалов это рядовые задания. Но стандартные 20 метров дистанции они при желании могут пройти в совершенно необычной манере.Нижегородская команда стронгменов специально приехала в Котельнич, чтобы показать технику движений в силовом экстриме. Выступили они и судьями турнира. Открыли его девушки. На прохождение приготовленных пяти этапов у них ушло полтора часа. На последний отважились не все. Нужно было тянуть автомобиль весом больше тонны.Возможности слабой половины человечества заставили впечатлиться увиденным сильных мужчин.Прошедший турнир был показательным и, как надеются поклонники силовом экстрима в городе, не последним в Котельниче. По их словам, в следующий раз примеру первопроходцев, наверняка, последуют другие местные богатыри.