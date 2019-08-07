Молодёжная команда «Олимпия» провела первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.

12 и 13 августа подопечные Валентина Снигирёва играли в Глазове с местным «Прогрессом».В предстоящем сезоне команды будут соперниками по первенству НМХЛ.Обе встречи завершились в пользу хозяев – 3-2 и 3-1.Победитель первого матча определился только в серии буллитов – фортуна в этот день была на стороне «Прогресса». В составе «Олимпии» в первой встрече отличились Арсений Горбачёв и Стефан Гаранин, во втором матче был точен всё тот же Стефан Гаранин.Поддержать «Олимпию» в Глазов отправилась большая группа кирово-чепецких болельщиков.Несмотря на результат, игрой своей команды они остались довольны.