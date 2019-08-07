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Молодёжная команда «Олимпия» провела первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.

Молодёжная команда «Олимпия» провела первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.

Вчера, 14:18
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Молодёжная команда «Олимпия» провела первые товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.
12 и 13 августа подопечные Валентина Снигирёва играли в Глазове с местным «Прогрессом».

В предстоящем сезоне команды будут соперниками по первенству НМХЛ.

Обе встречи завершились в пользу хозяев – 3-2 и 3-1.

Победитель первого матча определился только в серии буллитов – фортуна в этот день была на стороне «Прогресса». В составе «Олимпии» в первой встрече отличились Арсений Горбачёв и Стефан Гаранин, во втором матче был точен всё тот же Стефан Гаранин.

Поддержать «Олимпию» в Глазов отправилась большая группа кирово-чепецких болельщиков.

Несмотря на результат, игрой своей команды они остались довольны.

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