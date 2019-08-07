В огонь и в воду: росгвардейцы ПФО соревновались в тушении пожаров

В Кирове начались соревнования по пожарно-прикладному спорту среди военнослужащих воинских частей и сотрудников территориальных управлений Росгвардии.
- На старт! Внимание! Вот так, молодцы.
В течение трёх дней спортсмены из 14 регионов Приволжского федерального округа будут выявлять сильнейших в восьми дисциплинах. Соревнования являются отборочными, по их результатам будет собрана сборная команда ПФО, которой предстоит защищать честь округа на II Чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации.
АНДРЕЙ ВЫПРИЦКИЙ, КУРАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Люди отважные, Росгвардия, мы же и в огонь, и в воду, и в борьбе с преступниками - там страшнее, чем здесь, здесь соревнования».
В первый день - дисциплины самые зрелищные: спортсменам предстояло преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни.
АНДРЕЙ ЕГОДАРОВ, СПОРТСМЕН ИЗ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ:
- Забег понравился, было волнительно, трясет немножко, но ничего страшного.
- Всё ли получилось?
- Да. Всё, что ни делается - всё к лучшему.
ОЛЕГ СИРОТА, СПОРТСМЕН ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Получилось, в принципе, всё. Единственное - быстроты не хватает чуть-чуть, поднажать нужно будет на втором забеге, и, в принципе, можно за личный результат на личном первенстве побороться».
В оставшиеся дни участникам соревнований предстоит боевое развёртывание, надевание экипировки пожарного в составе команды и ещё несколько дисциплин.