В огонь и в воду: росгвардейцы ПФО соревновались в тушении пожаров

В Кирове начались соревнования по пожарно-прикладному спорту среди военнослужащих воинских частей и сотрудников территориальных управлений Росгвардии.В течение трёх дней спортсмены из 14 регионов Приволжского федерального округа будут выявлять сильнейших в восьми дисциплинах. Соревнования являются отборочными, по их результатам будет собрана сборная команда ПФО, которой предстоит защищать честь округа на II Чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации.В первый день - дисциплины самые зрелищные: спортсменам предстояло преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни.В оставшиеся дни участникам соревнований предстоит боевое развёртывание, надевание экипировки пожарного в составе команды и ещё несколько дисциплин.