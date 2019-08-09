«Олимпия» откроет сезон двумя выездными матчами.

18 сентября кирово-чепецкая молодёжка играет в гостях с командой «Белгород», 20 сентября – с «Россошью».Первые домашние встречи подопечные Валентина Снигирёва проведут 27 и 28 сентября против рыбинского «Полёта».Всего в первенстве НМХЛ примут участие шестнадцать команд: восемь в конференции «Запад» и столько же в конференции «Восток». «Олимпия» включена в состав восточной группы.При этом с командами «Востока» кирово-чепецкие хоккеисты проведут по четыре матча (два дома, два на выезде), с соперниками по конференции «Запад» – по два матча (один дома, один на выезде).