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«Олимпия» откроет сезон двумя выездными матчами.

«Олимпия» откроет сезон двумя выездными матчами.

Сегодня, 09:53
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«Олимпия» откроет сезон двумя выездными матчами.
18 сентября кирово-чепецкая молодёжка играет в гостях с командой «Белгород», 20 сентября – с «Россошью».

Первые домашние встречи подопечные Валентина Снигирёва проведут 27 и 28 сентября против рыбинского «Полёта». 

Всего в первенстве НМХЛ примут участие шестнадцать команд: восемь в конференции «Запад» и столько же в конференции «Восток». «Олимпия» включена в состав восточной группы.

При этом с командами «Востока» кирово-чепецкие хоккеисты проведут по четыре матча (два дома, два на выезде), с соперниками по конференции «Запад» – по два матча (один дома, один на выезде).

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