Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей.
Накануне в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом ярославского «Шинника».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3-1.
У кировчан точными ударами отметились Константин Шишкин, Анатолий Твердов и Дмитрий Кузьминых.
Таким образом, «Факел» не только заработал три очка, но и поквитался с «Шинником» за обидное поражение в домашнем матче 0-1.
В следующем туре первенства кировчане принимают лидера розыгрыша – команду «Череповец».
В первом круге «Факел» уступил металлургам со счётом 1-2.
Встреча пройдёт в среду, 21 августа.