Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей.

Накануне в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом ярославского «Шинника».Встреча завершилась победой гостей со счётом 3-1.У кировчан точными ударами отметились Константин Шишкин, Анатолий Твердов и Дмитрий Кузьминых.Таким образом, «Факел» не только заработал три очка, но и поквитался с «Шинником» за обидное поражение в домашнем матче 0-1.В следующем туре первенства кировчане принимают лидера розыгрыша – команду «Череповец».В первом круге «Факел» уступил металлургам со счётом 1-2.Встреча пройдёт в среду, 21 августа.