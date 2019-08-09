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Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей.

Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей.

Сегодня, 09:54
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Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей.
Накануне в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом ярославского «Шинника».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3-1.

У кировчан точными ударами отметились Константин Шишкин, Анатолий Твердов и Дмитрий Кузьминых.

Таким образом, «Факел» не только заработал три очка, но и поквитался с «Шинником» за обидное поражение в домашнем матче 0-1.

В следующем туре первенства кировчане принимают лидера розыгрыша – команду «Череповец».

В первом круге «Факел» уступил металлургам со счётом 1-2.

Встреча пройдёт в среду, 21 августа.

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