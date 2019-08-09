В Кирове могут появиться веломаршруты. С такой идеей выступила федерация велосипедного спорта.
В областном центре все чаще можно увидеть людей, предпочитающих добираться от точки "А" к точке "Б" на двухколесной технике. Правда, не всегда этот путь бывает легким. Состояние тротуаров, плюс, бордюры вынуждают велосипедистов двигаться по городу осторожно и внимательно.
ГРИГОРИЙ ФРАНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока он приспособлен для горного велосипеда. Нам, как спортсменам, бывает интересно лишние препятствия преодолеть. Но мы же рассматриваем велосипед как транспорт. Должен любой, даже маломобильный человек, сесть на велописед и будет знать, что по этим маршрутам он может спокойно проехать и безопасно».
Прежде всего, прорабатываться будут наиболее актуальные направления, где отмечается наибольший трафик велосипедистов. Как идеальный вариант, обустройство полос для движения со знаками приоритета. Удобство передвижения, тем не менее, не будет снимать ответственности за соблюдение правил при езде на велосипеде.
НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ГИБДД Г.КИРОВА:
«Для велосипедистов необходимы требования знаний ПДД. Затем защита. Далее в темное время суток необходимо иметь на велосипеде светоотражащие катафоты».
Начальные очертания проекта могут появиться уже в этом году. В последующем он будет корректироваться. К работе над картой веломаршрутов, помимо федерации велосипедного спорта, подключится и администрация города.
СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Эта схема нужна для того, чтобы учесть ее при формировании комплексного подхода к организации транспортной инфраструктуры, организации дорог».
В дальнейшем, часть веломаршрутов обустроят в виде велодорожек, по которым могут ездить дети до 14 лет. Пока они строятся в юго-западном районе и у манежа в Вересниках.