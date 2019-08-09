В Кирове могут появиться веломаршруты. С такой идеей выступила федерация велосипедного спорта.В областном центре все чаще можно увидеть людей, предпочитающих добираться от точки "А" к точке "Б" на двухколесной технике. Правда, не всегда этот путь бывает легким. Состояние тротуаров, плюс, бордюры вынуждают велосипедистов двигаться по городу осторожно и внимательно.Прежде всего, прорабатываться будут наиболее актуальные направления, где отмечается наибольший трафик велосипедистов. Как идеальный вариант, обустройство полос для движения со знаками приоритета. Удобство передвижения, тем не менее, не будет снимать ответственности за соблюдение правил при езде на велосипеде.Начальные очертания проекта могут появиться уже в этом году. В последующем он будет корректироваться. К работе над картой веломаршрутов, помимо федерации велосипедного спорта, подключится и администрация города.В дальнейшем, часть веломаршрутов обустроят в виде велодорожек, по которым могут ездить дети до 14 лет. Пока они строятся в юго-западном районе и у манежа в Вересниках.