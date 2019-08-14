В Кирове состоялся первый межрегиональный чемпионат по скандинавской ходьбе.

Две палки и удобная одежда. Кировчане и гости области приняли участие в первом межрегиональном чемпионате по скандинавской ходьбе.Тех, кто захотел провести выходной день с пользой, набралось достаточно. Скандинавская ходьба вроде бы это и пешие прогулки, но вместе с тем и спорт. Простой и доступный. Тем более, что этот вид физической активности и настроение поднимает, и заряд энергии дает.Межрегиональный чемпионат первая попытка проведения в области пеших соревнований. Особенность была в том, что они проводились между командами. По правилам они регистрировались от трех человек без ограничения возраста. Дистанции фиксированные. 1, 3 и 5 километров. Было и контрольное время. Участникам запрещался бег, выброс палок вперед и их волочение по земле.Ученые подсчитали, что при скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% мышц человеческого тела, а при обычном шаге – только 70. Ходьба с палками сначала распространилась в Финляндии, затем по скандинавским странам и теперь стала популярной во всем мире. Лужи и корни деревьев по дистанции никого не остановили. Каждый постарался войти в историю дебютного старта среди ходоков.Чемпионат был приурочен к созданию региональной федерации скандинавской ходьбы. В ее планах ежегодное проведение подобных мероприятий и развитие ходьбы в районах области. Ведь этот вид "народной физкультуры" одним из форматов, с помощью которого разные категории жителей области приобщаются к спорту и здоровому образу жизни.