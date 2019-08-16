Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку

На молодежном форуме "IВолга" проект кировчанки стал победителем. На его реализацию в этом году будет выделен грант в размере 300 тысяч рублей.Скейт-площадка в Гагаринском парке была открыта в 2010 году. На ней несколько фигур, по которым можно кататься на скейтах, самокатах и роллерах. Но уровню оснащения она больше подходит для новичков, утверждают профессионалы. Желающих попробовать себя в экстремальном спорте среди молодежи немало.Пусть здесь и мало места, но ежедневно можно увидеть десятки ребят, оттачивающих трюки. Вот только с годами делать это им становится все сложнее. Состояние площадки оставляет желать лучшего. Изношенность покрытия фигур повышает риск падений.Анастасия Солянова увлечена спортом. Сначала ее привлекал фитнес. Но сейчас на первом месте экстремальные виды спорта. Ей нравится контроль ситуации и скорость принятия решения на учебных фигурах. Привести их в надлежащих вид и стало идеей проекта с двухлетней историей. На "IВолге-2019" девушка представила его в доработанном виде, сделав проект еще и социальным. Такой подход эксперты вознаградили грантом.Реконструкция площадки должна быть сделана к следующему лету. В идеале она будет не только тренировочным местом, но ареной для проведения межрегиональных соревнований. В планах и установка новых элементов, чтобы разнообразить занятия в роллерной школе, где занимаются дети и взрослые.