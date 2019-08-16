Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку

На молодежном форуме "IВолга" проект кировчанки стал победителем. На его реализацию в этом году будет выделен грант в размере 300 тысяч рублей.
Скейт-площадка в Гагаринском парке была открыта в 2010 году. На ней несколько фигур, по которым можно кататься на скейтах, самокатах и роллерах. Но уровню оснащения она больше подходит для новичков, утверждают профессионалы. Желающих попробовать себя в экстремальном спорте среди молодежи немало.
ИЛЬЯ СТЯЖКИН, ТРЕНЕР РОЛЛЕРНОЙ ШКОЛЫ:
«Даже на этой площадке учиться заезжать на горки и спрыгивать с них достаточно легко. Если делать это правильно и на подготовленной площадке».
Пусть здесь и мало места, но ежедневно можно увидеть десятки ребят, оттачивающих трюки. Вот только с годами делать это им становится все сложнее. Состояние площадки оставляет желать лучшего. Изношенность покрытия фигур повышает риск падений.
- Тут можно выполнять разные трюки. Мне это очень нравится. Это мое хобби.
- Получается, то получается, но из-за таких вот дефектов бывают казусы. Вот такие вот.
Анастасия Солянова увлечена спортом. Сначала ее привлекал фитнес. Но сейчас на первом месте экстремальные виды спорта. Ей нравится контроль ситуации и скорость принятия решения на учебных фигурах. Привести их в надлежащих вид и стало идеей проекта с двухлетней историей. На "IВолге-2019" девушка представила его в доработанном виде, сделав проект еще и социальным. Такой подход эксперты вознаградили грантом.
АНАСТАСИЯ СОЛЯНОВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«Мы планируем на выделенные средства обновить все фанерное покрытие. Чтобы не было дефектов, ямочек, дыр. Чтобы это было безопасно. И для того, чтобы ребята кто катается здесь, могли развиваться».
Реконструкция площадки должна быть сделана к следующему лету. В идеале она будет не только тренировочным местом, но ареной для проведения межрегиональных соревнований. В планах и установка новых элементов, чтобы разнообразить занятия в роллерной школе, где занимаются дети и взрослые.