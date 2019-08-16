Прямой эфир
16 авг 17:06 История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение. 16 авг 11:17 В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла. 16 авг 11:25 Работу органов профилактики проверят в связи с убийством ребёнка 16 авг 17:03 Мёда собрали мало из-за холодного лета 16 авг 15:07 В лагере «Орлёнок» прошел конкурс мастерства вожатых 19 авг 17:57 В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии. 19 авг 17:53 В Кирове состоялся большой фестиваль спорта 20 авг 19:30 Вести. Киров (Россия-24) 20.08.2019 19 авг 16:14 В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси 20 авг 17:04 По путепроводу в Чистые пруды будут курсировать два автобусных маршрута.
16°C
$
65,62
72,83
23 августа 08:06
22 авг 17:26 Романтичный и опасный транспорт: в Кирове проверяли мотоциклистов 22 авг 17:22 В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике 22 авг 17:14 Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку 22 авг 16:00 В Слободском районе в ДТП пострадал 5-месячный ребенок. 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды. 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 15:17 На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства 22 авг 11:53 Такого Пикассо вы не видели: кировский Драмтеатр готовит премьеру 22 авг 11:49 135 тысяч учеников: в Кировской области готовятся к 1 сентября 22 авг 11:40 Набор сделаем по микрорайону: школу в Чистых Прудах достроят к декабрю
Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку

Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку

Вчера, 17:14
225
Роман Четвериков

На молодежном форуме "IВолга" проект кировчанки стал победителем. На его реализацию в этом году будет выделен грант в размере 300 тысяч рублей.

Скейт-площадка в Гагаринском парке была открыта в 2010 году. На ней несколько фигур, по которым можно кататься на скейтах, самокатах и роллерах. Но уровню оснащения она больше подходит для новичков, утверждают профессионалы. Желающих попробовать себя в экстремальном спорте среди молодежи немало.

ИЛЬЯ СТЯЖКИН, ТРЕНЕР РОЛЛЕРНОЙ ШКОЛЫ:
«Даже на этой площадке учиться заезжать на горки и спрыгивать с них достаточно легко. Если делать это правильно и на подготовленной площадке».

Пусть здесь и мало места, но ежедневно можно увидеть десятки ребят, оттачивающих трюки. Вот только с годами делать это им становится все сложнее. Состояние площадки оставляет желать лучшего. Изношенность покрытия фигур повышает риск падений.

- Тут можно выполнять разные трюки. Мне это очень нравится. Это мое хобби.
- Получается, то получается, но из-за таких вот дефектов бывают казусы. Вот такие вот.

Анастасия Солянова увлечена спортом. Сначала ее привлекал фитнес. Но сейчас на первом месте экстремальные виды спорта. Ей нравится контроль ситуации и скорость принятия решения на учебных фигурах. Привести их в надлежащих вид и стало идеей проекта с двухлетней историей. На "IВолге-2019" девушка представила его в доработанном виде, сделав проект еще и социальным. Такой подход эксперты вознаградили грантом.

АНАСТАСИЯ СОЛЯНОВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«Мы планируем на выделенные средства обновить все фанерное покрытие. Чтобы не было дефектов, ямочек, дыр. Чтобы это было безопасно. И для того, чтобы ребята кто катается здесь, могли развиваться».

Реконструкция площадки должна быть сделана к следующему лету. В идеале она будет не только тренировочным местом, но ареной для проведения межрегиональных соревнований. В планах и установка новых элементов, чтобы разнообразить занятия в роллерной школе, где занимаются дети и взрослые.

Проект-победитель: кировчанка выиграла 300 тысяч на скейт-площадку

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама