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Молодёжная команда «Олимпия» сразится за «Кубок Архангельского».

Молодёжная команда «Олимпия» сразится за «Кубок Архангельского».

Вчера, 10:30
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Молодёжная команда «Олимпия» сразится за «Кубок Архангельского».
Молодёжная команда «Олимпия» сразится за «Кубок Архангельского». 

Предсезонный турнир с таким названием открывается сегодня в Глазове.

Кроме местного «Прогресса» и кирово-чепецкой «Олимпии» в розыгрыше примут участие пермская молодёжная команда «Ак-59» и юниорский состав нефтекамского «Тороса».

Сегодня в стартовом матче турнира подопечные Валентина Снигирёва скрестят свои клюшки с соперниками из Перми. Начало встречи в 13 часов по московскому времени. 

Перед отъездом на турнир тренерский штаб кирово-чепецкой молодёжки назвал капитана команды и его ассистентов. Капитанская повязка доверена 20-летнему защитнику Никите Верешкову, уже имеющему опыт выступления в первенствах НМХЛ и ВХЛ-Б. Его помощниками стали нападающий Александр Лаптев и защитник Павел Лужанский.

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