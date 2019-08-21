Молодёжная команда «Олимпия» сразится за «Кубок Архангельского».Предсезонный турнир с таким названием открывается сегодня в Глазове.Кроме местного «Прогресса» и кирово-чепецкой «Олимпии» в розыгрыше примут участие пермская молодёжная команда «Ак-59» и юниорский состав нефтекамского «Тороса».Сегодня в стартовом матче турнира подопечные Валентина Снигирёва скрестят свои клюшки с соперниками из Перми. Начало встречи в 13 часов по московскому времени.Перед отъездом на турнир тренерский штаб кирово-чепецкой молодёжки назвал капитана команды и его ассистентов. Капитанская повязка доверена 20-летнему защитнику Никите Верешкову, уже имеющему опыт выступления в первенствах НМХЛ и ВХЛ-Б. Его помощниками стали нападающий Александр Лаптев и защитник Павел Лужанский.