Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок

В Кирове состоялся межрегиональный турнир по художественной гимнастике имени заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой.Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но все же художественная гимнастика раскрывает в спортсменках индивидуальность. И об этом очень часто говорят тренеры.Условия в спорте для всех одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей. Даже несмотря на постоянные перемены в гимнастическом сообществе.Мемориал Ирины Урванцевой - первый старт в новом учебном году. Позади лагеря и тренировочные сборы. Насколько они прошли плодотворно показывали почти 400 юных граций. Кроме кировчанок, на ковре выступали составы из Перми, Сыктывкара, Йошкар-Олы. Награды разыгрывались в индивидуальных и групповых упражнениях. На них главное не "перегореть". Каждая из гимнасток постаралась сделать все идеально.К техническому браку детей родители относились спокойно. Они пришли в зал первой спортивной школы получить, прежде всего, удовольствие от номеров.Прошедший трехдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере гимнасток. Ведь в этом виде спорта нельзя долго почивать на лаврах. Поэтому, по его окончании девочки снова приступили к работе по совершенствованию техники и артистизма.