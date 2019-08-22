Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок

В Кирове состоялся межрегиональный турнир по художественной гимнастике имени заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой.
Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но все же художественная гимнастика раскрывает в спортсменках индивидуальность. И об этом очень часто говорят тренеры.
АЛИНА ХОЛОДНЯК, ТРЕНЕР (Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Ну, последние наставления. Чтобы они выступали хорошо, думали головой. Выступали красиво, достойно».
Условия в спорте для всех одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей. Даже несмотря на постоянные перемены в гимнастическом сообществе.
НАДЕЖДА ПАЛКИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Год от года все сложнее и сложнее. Как говорит мадам Винер, все ближе к цирку. К зрелищности, яркости».
Мемориал Ирины Урванцевой - первый старт в новом учебном году. Позади лагеря и тренировочные сборы. Насколько они прошли плодотворно показывали почти 400 юных граций. Кроме кировчанок, на ковре выступали составы из Перми, Сыктывкара, Йошкар-Олы. Награды разыгрывались в индивидуальных и групповых упражнениях. На них главное не "перегореть". Каждая из гимнасток постаралась сделать все идеально.
ДАША ПЕНКИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, мало потерь. И не запуталась во всяких пустяках».
К техническому браку детей родители относились спокойно. Они пришли в зал первой спортивной школы получить, прежде всего, удовольствие от номеров.
- Женский вид. Скажем, красота, грация. Здоровье.
- У нее такие задатки. Она высокая, гибкая очень и характер быть у нее всегда первой.
Прошедший трехдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере гимнасток. Ведь в этом виде спорта нельзя долго почивать на лаврах. Поэтому, по его окончании девочки снова приступили к работе по совершенствованию техники и артистизма.