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Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок

Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок

Вчера, 15:10
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Роман Четвериков

В Кирове состоялся межрегиональный турнир по художественной гимнастике имени заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой.

Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но все же художественная гимнастика раскрывает в спортсменках индивидуальность. И об этом очень часто говорят тренеры.

АЛИНА ХОЛОДНЯК, ТРЕНЕР (Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Ну, последние наставления. Чтобы они выступали хорошо, думали головой. Выступали красиво, достойно».

Условия в спорте для всех одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей. Даже несмотря на постоянные перемены в гимнастическом сообществе.

НАДЕЖДА ПАЛКИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Год от года все сложнее и сложнее. Как говорит мадам Винер, все ближе к цирку. К зрелищности, яркости».

Мемориал Ирины Урванцевой - первый старт в новом учебном году. Позади лагеря и тренировочные сборы. Насколько они прошли плодотворно показывали почти 400 юных граций. Кроме кировчанок, на ковре выступали составы из Перми, Сыктывкара, Йошкар-Олы. Награды разыгрывались в индивидуальных и групповых упражнениях. На них главное не "перегореть". Каждая из гимнасток постаралась сделать все идеально.

ДАША ПЕНКИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, мало потерь. И не запуталась во всяких пустяках».

К техническому браку детей родители относились спокойно. Они пришли в зал первой спортивной школы получить, прежде всего, удовольствие от номеров.

- Женский вид. Скажем, красота, грация. Здоровье.
- У нее такие задатки. Она высокая, гибкая очень и характер быть у нее всегда первой.

Прошедший трехдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере гимнасток. Ведь в этом виде спорта нельзя долго почивать на лаврах. Поэтому, по его окончании девочки снова приступили к работе по совершенствованию техники и артистизма.

Турнир по художественной гимнастике собрал около 400 спортсменок

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