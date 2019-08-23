Футболисты кировского «Факела» одержали самую крупную победу в сезоне.

В среду в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с костромским «Спартаком».В первом же тайме кировчане забили два безответных мяча.В обоих случаях отличился нападающий Владислав Шихов. После перерыва он ещё трижды огорчил вратаря хозяев, оформив, таким образом, пента-трик, или, как его ещё называют, квинту. В итоге – победа «Факела» со счётом 5-0.Заработав три очка, кировчане вернулись на вторую строчку турнирной таблицы. В недосягаемых лидерах по-прежнему – «Череповец», замыкает первую тройку команда «Вологда».В следующем туре первенства «Факел» принимает молодёжный состав ивановского «Текстильщика». Встреча пройдёт в среду, 4 сентября.