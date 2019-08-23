«Олимпия» не сумела обыграть «Прогресс».

28 августа 2019 г. Глазов. МХК «Прогресс» (Глазов) – МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк). 4-1 (1-1, 2-0, 1-0).Шайбы забросили: «Прогресс» - Кузнецов (Трушков), 0.30, Шишлянников (Зайнуллин), 34.18, Цымбалюк (Кузнецов, Трушков), 37.14 (бол.), Молчанов (Фролов), 51.00. «Олимпия» - Лаптев (Верхоланцев), 4.41.В Глазове продолжается предсезонный турнир по хоккею с шайбой памяти Сергея Архангельского. 28 августа, во второй день соревнований, кирово-чепецкая молодёжка провела встречу с хозяевами площадки. Игра проходила при активной поддержке болельщиков глазовской дружины, которые не скупились на эмоции, поддерживая родную команду кричалками и разного рода шумовыми эффектами.Первая шайба в ворота «Олимпии» влетела уже на 1-й минуте матча. Однако практически сразу же гости сравняли счёт – передачу Владислава Верхоланцева замкнул Александр Лаптев.Больше таких ошибок у своих ворот глазовчане старались не допускать, зато активно действовали в атаке, сумев реализовать три голевые ситуации, в том числе одну, играя в большинстве. В итоге – победа «Прогресса» со счётом 4-1.29 августа в третьем матче турнира подопечные Валентина Снигирёва сразятся с юниорским составом нефтекамского «Тороса», который ранее уступил «Прогрессу» и «Ак-59». Начало встречи в 13 часов по московскому времени.