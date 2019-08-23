Кировские пловцы примут участие в чемпионате мира в Великобритании.

Соревнования пройдут с 9 по 15 сентября и станут отборочным этапом на предстоящие Паралимпийские Игры в Токио.В состав сборной России включены двое кировчан: мастера спорта международного класса Михаил Кулябин и Андрей Шабалин.Михаилу предстоит выступить на пяти, Андрею - на двух дистанциях. Также их ожидает смешанная эстафета 4 по 100 метров вольным стилем.Отметим, что в последний раз российские пловцы принимали участие в чемпионате мира среди паралимпийцев в 2015 году.