Кировчане завоевали "золото" Всероссийской Спартакиады пенсионеров России.

Всероссийские соревнования проходили в Уфе.В отборочных этапах в 1220 муниципальных образованиях РФ за выход в финал боролись более 90 тысяч спортсменов-любителей.Конкурс на участие в финале составил 146 человек на место.Наши спортсмены «серебряного возраста» завоевали "золото" в плавании среди мужчин, 13 общекомандное место и диплом за самый яркий проход во время парада участников.Победителем в плавании среди мужчин стал пенсионер из Кирово-Чепецка Андрей Окулов. Андрею Ивановичу - 60 лет, и около 50 из них он занимается спортом.До выхода на пенсию трудился слесарем по ремонту оборудования на Кирово-Чепецком химкомбинате. В 1975 году получил степень кандидата в мастера спорта по плаванию, неоднократный победитель районных, областных и всероссийских соревнований.