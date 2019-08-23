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Кировчане завоевали "золото" Всероссийской Спартакиады пенсионеров России.

Кировчане завоевали "золото" Всероссийской Спартакиады пенсионеров России.

Вчера, 15:59
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Кировчане завоевали
Всероссийские соревнования проходили в Уфе.

В отборочных этапах в 1220 муниципальных образованиях РФ за выход в финал боролись более 90 тысяч спортсменов-любителей.

Конкурс на участие в финале составил 146 человек на место.

Наши спортсмены «серебряного возраста» завоевали "золото" в плавании среди мужчин, 13 общекомандное место и диплом за самый яркий проход во время парада участников.

Победителем в плавании среди мужчин  стал пенсионер из Кирово-Чепецка Андрей Окулов. Андрею Ивановичу - 60 лет, и около 50 из них он занимается спортом.

До выхода на пенсию трудился слесарем по ремонту оборудования на Кирово-Чепецком химкомбинате. В 1975 году получил степень кандидата в мастера спорта по плаванию, неоднократный победитель районных, областных и всероссийских соревнований.

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