Молодёжная команда «Олимпия» одержала вторую победу на «Кубке Архангельского»

29 августа 2019 г. Глазов. МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк) – ЮХК «Торос» (Нефтекамск). 4-2 (1-1, 1-1, 2-0).Шайбы забросили: «Олимпия» - Моисеев (Чупин), 11.28, Чупин (Моисеев), 31.10, Чупин (Моисеев), 42,26, Лаптев (Рыбаков), 58,44. «Торос» - Кузнецов (Адеев, Журавлёв), 15.59 (бол.), Васин (Галиев), 21.17.Сегодня во второй день проходящего в Глазове турнира подопечные Валентина Снигирёва обыграли юниорский состав нефтекамского «Тороса» со счётом 4-2.Несмотря на разницу в возрасте хоккеистов, встреча получилось сложной (достаточно сказать, что после второго периода на табло была ничья 2-2) и порой жёсткой. Так, в концовке матча на поле даже пришлось вызывать бригаду медиков. Серьёзную травму получил форвард "Олимпии" Александр Моисеев. В автомобиль скорой помощи его транспортировали на носилках.Кстати, именно Александр Моисеев стал автором первой шайбы в ворота «Тороса». Это произошло в середине первого периода. Он же отдал два точных паса при розыгрыше второй и третьей шайбы, то есть заработал в этой встрече сразу три очка.С таким же результатом провёл матч нападающий Егор Чупин. На его счету два точных броска и одна результативная передача. Автором четвёртой шайбы стал форвард Александр Лаптев.Завтра, 30 августа – четвёртый день турнира. Команды проведут матчи за первое и третье места.Состав двоек определится после вечерней встречи «Прогресса» и «Ак-59». У «Олимпии» есть все шансы сыграть в финале.