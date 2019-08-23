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Молодёжная команда «Олимпия» - в финале «Кубка Архангельского»

Молодёжная команда «Олимпия» - в финале «Кубка Архангельского»

Сегодня, 09:40
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Молодёжная команда «Олимпия» - в финале «Кубка Архангельского»
В Глазове завершились матчи предварительного этапа турнира памяти бывшего директора Чепецкого механического завода С.Н. Архангельского.

Каждая из команд провела по три встречи.

Обыграв МХК «АК-59» (Пермь) 3-1 и ЮХК «Торос» (Нефтекамск) 4-2, но уступив МХК «Прогресс» (Глазов) 1-4, кирово-чепецкая молодёжка заняла второе место.

На первом – одержавшие три победы хозяева площадки, хоккеисты МХК «Прогресс». 

Таким образом, согласно регламенту турнира, участниками финала станут «Прогресс» и «Олимпия», а «Торос» и «АК-59» разыграют третье место.

Финальная встреча начнётся сегодня, 30 августа, в 17.30 по московскому времени.

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