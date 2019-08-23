Кировская спортсменка стала призёром юниорского первенства мира по пауэрлифтингу.

Соревнования прошли в канадской Реджайне.Выступая в весовой категории до 72 килограммов, Юлия Погодина завоевала серебряную медаль.Кировчанка набрав в сумме троеборья 542,5 килограмма.Это лучший личный результат Юлии в ее спортивной карьере.Напомним, что ранее на юниорском первенстве России в Москве кировчанка стала первой не только в своей, но и в абсолютной весовой категории, обеспечив себе путёвку на международные старты.