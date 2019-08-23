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Кировская спортсменка стала призёром юниорского первенства мира по пауэрлифтингу.

Кировская спортсменка стала призёром юниорского первенства мира по пауэрлифтингу.

Сегодня, 14:06
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Кировская спортсменка стала призёром юниорского первенства мира по пауэрлифтингу.
Соревнования прошли в канадской Реджайне.

Выступая в весовой категории до 72 килограммов, Юлия Погодина завоевала серебряную медаль.

Кировчанка набрав в сумме троеборья 542,5 килограмма.

Это лучший личный результат Юлии в ее спортивной карьере.

Напомним, что ранее на юниорском первенстве России в Москве кировчанка стала первой не только в своей, но и в абсолютной весовой категории, обеспечив себе путёвку на международные старты.

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