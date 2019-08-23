Кировские пловцы успешно выступили на ветеранском чемпионате мира.

Соревнования прошли в Южной Корее.В составе сборной России в них приняли участие представители клуба «43 регион».Втроём они завоевали четыре призовых места.Так, Людмила Зыкова из Кирово-Чепецка стала второй на дистанции 100 метров баттерфляем и третьей на дистанции 50 метров этим же стилем.Бронзовые медали на счету Владимира Борцова, выступавшего на дистанции 50 метров брассом, и Дениса Резуника, стартовавшего на дистанции 400 метров комплексным плаванием.