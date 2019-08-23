В Оричевском районе соревновались огнеборцы МЧС

Соревнования, максимально приближенные к реальному пожару. В Оричевском районе прошло областное первенство по газодымозащите.Перед тем как бросится в пламя, необходимо проверить оборудование. Кислородные маски, они же противогазы - это залог сохранения жизни, как пострадавшего, так и огнеборца. Звено стоит из четырех человек. На высоту поднимаются трое.Спасение из многоэтажки - это первое упражнение соревнований по газодымозащите. Основные трудности пожарных ожидают после того, как они попадают наверх.Манекен весит под сотню килограммов. Его спускают на веревке. Дальше команда огнеборцев отправится на второй этап, который максимально приближен к реальности. Это дымовая камера. Здесь даже звук как во время пожара.Во время пожара перед спасателями стоит две задачи. От того, как они их выполнят, зависят жизни людей и сохранность имущества.В этой комнате дым-машина не установлена. Зато есть тепловая пушка. Пожарные выполняют упражнения на выносливость при очень высоких температурах.Участникам соревнований нужно показать и скорость, и профессионализм, и знание теории. Это еще один этап первенства. Всего в соревнованиях участвовали семь команд из районов области. Двадцать восемь человек.