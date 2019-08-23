В Оричевском районе соревновались огнеборцы МЧС

Соревнования, максимально приближенные к реальному пожару. В Оричевском районе прошло областное первенство по газодымозащите.
Перед тем как бросится в пламя, необходимо проверить оборудование. Кислородные маски, они же противогазы - это залог сохранения жизни, как пострадавшего, так и огнеборца. Звено стоит из четырех человек. На высоту поднимаются трое.
Спасение из многоэтажки - это первое упражнение соревнований по газодымозащите. Основные трудности пожарных ожидают после того, как они попадают наверх.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь, на высоте, пожарным необходимо спасти человека, который находится без сознания. Его роль исполняет манекен по имени Фёдор. Во время настоящего пожара все, конечно, намного сложнее. Помещение, в котором происходят все события, сильно задымлено и видимость стремится к нулю».
Манекен весит под сотню килограммов. Его спускают на веревке. Дальше команда огнеборцев отправится на второй этап, который максимально приближен к реальности. Это дымовая камера. Здесь даже звук как во время пожара.
Во время пожара перед спасателями стоит две задачи. От того, как они их выполнят, зависят жизни людей и сохранность имущества.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это пробиться к людям, которые находятся в отрезанной зоне. Надеть на них запасные противогазы и эвакуировать. Вторая задача - дойти до очага пожара. Она более сложная. Потому что присутствует высокая температура».
В этой комнате дым-машина не установлена. Зато есть тепловая пушка. Пожарные выполняют упражнения на выносливость при очень высоких температурах.
ВАЛЕРИЙ КОЗЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ №48 (Г. СЛОБОДСКОЙ):
«Это максимально приближенные к боевым действиям тепло-дымо камера. Наилучшее, что есть в Кировской области. На ней тренироваться личному составу очень полезно».
Участникам соревнований нужно показать и скорость, и профессионализм, и знание теории. Это еще один этап первенства. Всего в соревнованиях участвовали семь команд из районов области. Двадцать восемь человек.