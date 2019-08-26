Все сильнейшие лыжники региона пройдут контрольный тест на готовность к зимнему сезону. В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам.Роллерная подготовка - неотъемлемая часть работы любого лыжника по набору нужных кондиций. В начале августа тестовый экзамен сдали спортсмены младшего возраста. Тогда их старт прошел в Верхошижемье. Под конец месяца лыжники постарше собрались в «Перекопе». Показать первый результат им в последние годы приходится на беговой дистанции.От двух с половиной километров почти до восьми. Такие трассы приготовлены для лыжников среднего и старшего возраста. Одни тренировались в «Перекопе». Другие приехали на комплекс после подготовки в иных местах. Но попадая летом на главную лыжную арену региона, они знают. Здесь, как и в привычных зимних условиях, будет непросто.В межсезонье беговые объемы лыжников доходят до нескольких тысяч километров. Это фундамент, от которого строится вся дальнейшая профильная подготовка. Ее промежуточный итог фиксируется электронной системой хронометража. Но даже без нее видно кому дистанция дается по силам, а кому с большим трудом.Выложится и отдать все силы, даже на этом старте, для некоторых участников дело принципа. «Перекоп» в грядущем сезоне станет местом проведения ряда серьезных стартов. Так, здесь пройдет отбор на юниорское Первенство мира лыжным гонкам. Задействованы будут и стреляющие лыжники.Сильнейшие молодые лыжники области предстоящие старты пока держат в уме. Главное не отступать от тренировочного плана. С его учетом после бегового кросса по программе Чемпионата и Первенства им предстоит выйти на старт роллерной гонки свободным стилем.