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В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам

В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам

Вчера, 15:42
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Роман Четвериков

Все сильнейшие лыжники региона пройдут контрольный тест на готовность к зимнему сезону. В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам.

Роллерная подготовка - неотъемлемая часть работы любого лыжника по набору нужных кондиций. В начале августа тестовый экзамен сдали спортсмены младшего возраста. Тогда их старт прошел в Верхошижемье. Под конец месяца лыжники постарше собрались в «Перекопе». Показать первый результат им в последние годы приходится на беговой дистанции.

ОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Трасса совершенно другая. Я вчера прошла, посмотрела круг. Он тяжелый, с тремя подъемами. Очень рабочий. Поэтому, расслабляться на кроссе не придется».

От двух с половиной километров почти до восьми. Такие трассы приготовлены для лыжников среднего и старшего возраста. Одни тренировались в «Перекопе». Другие приехали на комплекс после подготовки в иных местах. Но попадая летом на главную лыжную арену региона, они знают. Здесь, как и в привычных зимних условиях, будет непросто.

АНАСТАСИЯ НАПАЛКОВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тяжело становится после подъемов бежать. Можно на спусках отдохнуть можно. Но их не хватает».

В межсезонье беговые объемы лыжников доходят до нескольких тысяч километров. Это фундамент, от которого строится вся дальнейшая профильная подготовка. Ее промежуточный итог фиксируется электронной системой хронометража. Но даже без нее видно кому дистанция дается по силам, а кому с большим трудом.

ВАЛЕРИЯ ГАРЬКАЕВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тренирует выносливость, дыхалку. Желание победить здесь есть? Да».

Выложится и отдать все силы, даже на этом старте, для некоторых участников дело принципа. «Перекоп» в грядущем сезоне станет местом проведения ряда серьезных стартов. Так, здесь пройдет отбор на юниорское Первенство мира лыжным гонкам. Задействованы будут и стреляющие лыжники.

ИГОРЬ ОБУХОВ, УЧАСТНИК ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 1994 ГОДА В ЛИЛЛЕХАММЕРЕ:
«В феврале сразу будет проходить Чемпионат России по биатлону, Первенство России по биатлону. Комплекс будет работать в режиме нон-стоп. Хочу сказать, что и биатлонные и лыжные соревнования будут проводиться такого уровня впервые за всю историю».

Сильнейшие молодые лыжники области предстоящие старты пока держат в уме. Главное не отступать от тренировочного плана. С его учетом после бегового кросса по программе Чемпионата и Первенства им предстоит выйти на старт роллерной гонки свободным стилем.

В «Перекопе» стартовали Чемпионат и Первенство области по лыжероллерам

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