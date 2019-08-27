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В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону

В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону

Сегодня, 17:22
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Роман Четвериков

В среду роллерной гонкой завершится Первенство Приволжского федерального округа по летнему биатлону. Спортсмены уже разыграли комплекты наград в спринте и масс-старте. И как показали результаты, юноши и девушки год от года делают шаг вперед в повышении своего мастерства.

Между летними и зимними стартами эти ребята не делают разницы. Они понимают, что первый вариант - это показатель их функциональной подготовки перед основным сезоном. Правда, в прежние годы им не удавалось пройти контрольный тест. С инициативой проведения окружного Первенства выступили кировчане. В "Перекопе" они принимают его уже в третий раз. Нынче туда приехали представители семи регионов.

ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом регионе есть свои ведущие спортсмены. Поэтому, сказать, что в этом регионе спортсмены лучше нельзя. Я считаю, что биатлонисты ПФО одни из сильнейших в стране».

Биатлон для этих ребят с каждым выходом на трассу становится все привлекательнее. Ими движет намерение пробежать быстрее всех и быстро закрыть мишени без промахов. Спринт в этом плане показательная гонка. Девочкам на Первенстве на прохождение дистанции отвели три километра.

- Подбадриваем. Что говорите? Желаем удачи, хорошей стрельбы. Все.

На Первенстве выступают биатлонисты от 15 до 18 лет. В силу возраста они уже примерно представляют, как нужно грамотно разложить силы на трассе. В расчет берутся и погодные условия. В этот раз они были мечтой спортсменов. Оставалось только не подвести тренеров.

КСЕНИЯ ИВУКОВА, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА (ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА):
«Ну, знакомые. Не первый раз бегаем. Они меня выигрывают бегом. Поэтому, на стрельбе стараюсь все компенсировать».

Как и во взрослом биатлоне, в юношеском безупречное прохождение огневых рубежей бывает ключевым моментом в определении победителя гонки. Жанна Мокрушина в спринте им не стала. А вот в масс-старте у нее лучшее время.

ЖАННА МОКРУШИНА, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА (ПЕРМСКИЙ КРАЙ):
«Надо проверить изготовку, сделать вдох выдох, восстановить дыхание, проверить, чтобы все просветы были ровные и тогда получится хорошо».

Чем раньше начнешь учитывать все нюансы, тем велика вероятность того, что в будущем победы придут. Среди этих ребят уже есть группа биатлонистов, показывающих стабильные результаты.

ВЕНЕРА ЧЕРНЫШОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПЕРВАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО БИАТЛОНУ:
«С каждым годом они ищут себя, показывают. По ним видно кто на что готов. И таких выискиваем, и готовим на будущее, в сборные команды».

На фоне сильной конкуренции выступление кировчан можно назвать успешным. В копилке нашей команды два золота. Тем самым, о себе дает знать подготовка наших ребят, проводимая на базе лыжно-биатлонного комплекса.

В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону

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