В «Перекопе» завершилось Первенство ПФО по летнему биатлону

В среду роллерной гонкой завершится Первенство Приволжского федерального округа по летнему биатлону. Спортсмены уже разыграли комплекты наград в спринте и масс-старте. И как показали результаты, юноши и девушки год от года делают шаг вперед в повышении своего мастерства.Между летними и зимними стартами эти ребята не делают разницы. Они понимают, что первый вариант - это показатель их функциональной подготовки перед основным сезоном. Правда, в прежние годы им не удавалось пройти контрольный тест. С инициативой проведения окружного Первенства выступили кировчане. В "Перекопе" они принимают его уже в третий раз. Нынче туда приехали представители семи регионов.Биатлон для этих ребят с каждым выходом на трассу становится все привлекательнее. Ими движет намерение пробежать быстрее всех и быстро закрыть мишени без промахов. Спринт в этом плане показательная гонка. Девочкам на Первенстве на прохождение дистанции отвели три километра.На Первенстве выступают биатлонисты от 15 до 18 лет. В силу возраста они уже примерно представляют, как нужно грамотно разложить силы на трассе. В расчет берутся и погодные условия. В этот раз они были мечтой спортсменов. Оставалось только не подвести тренеров.Как и во взрослом биатлоне, в юношеском безупречное прохождение огневых рубежей бывает ключевым моментом в определении победителя гонки. Жанна Мокрушина в спринте им не стала. А вот в масс-старте у нее лучшее время.Чем раньше начнешь учитывать все нюансы, тем велика вероятность того, что в будущем победы придут. Среди этих ребят уже есть группа биатлонистов, показывающих стабильные результаты.На фоне сильной конкуренции выступление кировчан можно назвать успешным. В копилке нашей команды два золота. Тем самым, о себе дает знать подготовка наших ребят, проводимая на базе лыжно-биатлонного комплекса.