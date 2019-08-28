МХК «Олимпия» успешно прошёл процедуру заявки на участие в первенстве НМХЛ в сезоне 2019-2020 годов.
Об этом сообщает источник в Федерации хоккея России.
Официальная информация появится позже.
Всего в розыгрыше примут участие 17 команда. «Олимпия» будет выступать в конференции «Восток».
Стартовые матчи сезона подопечные Валентина Снигирёва проведут на выезде.
18 сентября – с командой «Белгород», 20 сентября – с «Россошью».
На домашней ледовой арене болельщики увидят молодёжку 27 и 28 сентября в матчах против рыбинского «Полёта».