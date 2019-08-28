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МХК «Олимпия» успешно прошёл процедуру заявки на участие в первенстве НМХЛ в сезоне 2019-2020 годов.

МХК «Олимпия» успешно прошёл процедуру заявки на участие в первенстве НМХЛ в сезоне 2019-2020 годов.

Сегодня, 20:19
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МХК «Олимпия» успешно прошёл процедуру заявки на участие в первенстве НМХЛ в сезоне 2019-2020 годов.
Об этом сообщает источник в Федерации хоккея России.

Официальная информация появится позже.

Всего в розыгрыше примут участие 17 команда. «Олимпия» будет выступать в конференции «Восток».

Стартовые матчи сезона подопечные Валентина Снигирёва проведут на выезде.

18 сентября – с командой «Белгород», 20 сентября – с «Россошью».

На домашней ледовой арене болельщики увидят молодёжку 27 и 28 сентября в матчах против рыбинского «Полёта».

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