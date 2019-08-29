Футболисты "Факела" победили в домашнем матче.

Футболисты кировского «Факела» вновь порадовали своих болельщиков.В очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали молодёжный состав ивановского «Текстильщика».Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2-0. Автором первого гола стал нападающий Владислав Шихов.Второй мяч в свои же ворота отправил полузащитник гостей Дмитрий Семашкин.Заработав три очка, кировчане сохранили за собой второе место в турнирной таблице. В лидерах – команда «Череповец», замыкает тройку «Вологда».В следующем туре первенства «Факел» играет на выезде с тверской «Волгой». Встреча пройдёт в среду, 11 сентября.