Мария Тайлакова успешно выступила на командном чемпионате Европы.
Турнир проходит во Франции. В первый же день соревнований россиянки переиграли хорваток со счётом 3-0.
Одно из трёх очков в копилку сборной принесла воспитанница кировской школы настольного тенниса, мастер спорта Мария Тайлакова.
В следующем туре россиянки сыграют с соперницами из Португалии. Эти встречи и определят участников четвертьфинальных матчей.
Напомним, что в настоящее время 18-летняя теннисистка живёт и тренируется в Москве. Прошлый сезон стал для неё особенно успешным. Спортсменка завоевала золотые медали первенства Европы и чемпионата России.
На сегодня в рейтинге российских теннисисток Мария Тайлакова занимает восьмое место.