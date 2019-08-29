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Кировская футболистка сыграла в матче отборочного тура Евро-2021.

Кировская футболистка сыграла в матче отборочного тура Евро-2021.

Сегодня, 09:36
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Кировская футболистка сыграла в матче отборочного тура Евро-2021.
Встреча между женскими сборными России и Эстонии прошла в Москве.

Россиянки разгромили соперниц со счётом 4-0.

20-летняя воспитанница кировского футбола София Шишкина провела на поле весь первый тайм, но голами не отметилась.

Ранее наша сборная обыграла сборную Словении 1-0 и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

В октябре команде Елены Фоминой предстоит провести ещё два матча - со сборными Косово и Нидерландов.

Напомним, что в настоящее время София Шишкина выступает в пермской «Звезде». В июле этого года в составе студенческой сборной России девушка завоевала бронзу Всемирной летней Универсиады в Неаполе.

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