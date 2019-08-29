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Кировчанин Владислав Фокин стал призёром юниорского первенства мира по рукопашному бою.

Кировчанин Владислав Фокин стал призёром юниорского первенства мира по рукопашному бою.

Сегодня, 09:39
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Кировчанин Владислав Фокин стал призёром юниорского первенства мира по рукопашному бою.
Соревнования среда атлетов в возрасте 21-23 лет прошли в Казахстане.

Выступая в весовой категории до 90 килограммов, Владислав Фокин завоевал бронзовую медаль.

Год назад на аналогичных стартах Владислав стал первым. По словам наставника спортсмена Вячеслава Губина, местным арбитрам порой не хватало элементарного опыта судейства.

Отметим, что Владислав Фокин – один из самых титулованных кировских рукопашников. К своим 22 годам выполнил норматив мастера спорта, выигрывал юниорское и молодёжное первенства страны, дважды становился призёром взрослых чемпионов России.

Занятия спортом Владислав совмещает с учёбой в магистратуре Вятского госуниверситета.

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