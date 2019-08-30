«Олимпию» ожидает ещё одна серьёзная проверка.

7 и 8 сентября кирово-чепецкая молодёжка проведёт контрольные матчи с командой Нижегородского госуниверситета.Встречи пройдут на льду «Олимп-Арены»: в субботу – в 19.00, в воскресенье – в 10.00.Кроме того, в субботу, в 10.30 с хоккеистами из приволжской столицы сыграет юниорский состав «Олимпии».Отметим, что ледовая дружина Нижегородского госуниверситета является одним из фаворитов Студенческой хоккейной лиги, на её базе формируется студенческая сборная России.Тренирует команду бывший капитан «Олимпии» Дмитрий Кулябов, а в её составе играют хорошо знакомые чепецким болельщикам хоккеисты Павел Нисковских и Ярослав Зиновкин.