Спортсмен из Кирово-Чепецка стал победителем Всероссийской Спартакиады пенсионеров

Спортсмен из Кирово-Чепецка Андрей Окулов стал победителем соревнований по плаванию среди мужчин на Всероссийской спартакиаде пенсионеров России в Уфе. С чемпионом и его тренером встретился Иван Швецов.Андрей Окулов занимался плаванием почти всю жизнь, его нынешней спортивной форме могут позавидовать многие молодые люди - в 60 лет он проплывает бассейн быстрее своих сверстников не только в Кировской области, но и в России. Хотя сам спортсмен оценивает причину своего успеха более скромно.Всероссийская спартакиада пенсионеров походила в нашей стране в 6-й раз. Возрастные границы для участников не были подняты в прошлом году. В состязаниях могут принять участие мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 и старше, - то есть те, кому, до пенсии ещё далеко. Кстати, тренеры наших спортсменов - тоже из этой возрастной категории.Неплохо выступили наши легкоатлеты и в эстафете, в своем забеге они пришли первыми, завоевав 13-е общекомандное место.Добавим, что седьмая по счёту спартакиада пенсионеров России пройдет в Белгороде в 2020. Она станет самым масштабным спортивным праздником для людей старшего возраста в Европе.