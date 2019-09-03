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Спортсмен из Кирово-Чепецка стал победителем Всероссийской Спартакиады пенсионеров

Спортсмен из Кирово-Чепецка стал победителем Всероссийской Спартакиады пенсионеров

Вчера, 17:20
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Иван Швецов

Спортсмен из Кирово-Чепецка Андрей Окулов стал победителем соревнований по плаванию среди мужчин на Всероссийской спартакиаде пенсионеров России в Уфе. С чемпионом и его тренером встретился Иван Швецов.

Андрей Окулов занимался плаванием почти всю жизнь, его нынешней спортивной форме могут позавидовать многие молодые люди - в 60 лет он проплывает бассейн быстрее своих сверстников не только в Кировской области, но и в России. Хотя сам спортсмен оценивает причину своего успеха более скромно.

АНДРЕЙ ОКУЛОВ, ПЛОВЕЦ, СПОРТСМЕН:
«Я бы сказал: "повезло". Там 6 участников были, которые уложились в одну секунду. И никто не знал друг о друге. На что рассчитывал, то и получил».

Всероссийская спартакиада пенсионеров походила в нашей стране в 6-й раз. Возрастные границы для участников не были подняты в прошлом году. В состязаниях могут принять участие мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 и старше, - то есть те, кому, до пенсии ещё далеко. Кстати, тренеры наших спортсменов - тоже из этой возрастной категории.

ЛАРИСА БАТАЛИНА, ТРЕНЕР СБОРНОЙ ВЕТЕРАНОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он, конечно, азы-то все знает. Немного подрастерял, но сейчас у него всё хорошо. И он выиграл Россию у 76 человек».

Неплохо выступили наши легкоатлеты и в эстафете, в своем забеге они пришли первыми, завоевав 13-е общекомандное место.

ЕЛЕНА ЧЕРЕПАНОВА, УЧАСТНИЦА 6-Й СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИИ:
«Это праздник, побывать на таком празднике приравнивается к Олимпийским видам спорта. Там не профессиональные спортсмены».

Добавим, что седьмая по счёту спартакиада пенсионеров России пройдет в Белгороде в 2020. Она станет самым масштабным спортивным праздником для людей старшего возраста в Европе.

Спортсмен из Кирово-Чепецка стал победителем Всероссийской Спартакиады пенсионеров

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