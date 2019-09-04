Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин

Не только увидеть звезду, но и потренироваться с ней. Такую возможность получили ученики двух футбольных школ на мастер-классе бывшего игрока сборной России Андрея Соломатина.Вас ждет сюрприз. Так говорили тренеры, подогревая детский интерес перед встречей с известным российским футболистом.Андрей Соломатин в прошлом игрок "Локомотива" и "ЦСКА". В составах этих команд он становился чемпионом страны и неоднократно выигрывал национальный Кубок. Вместе со сборной участвовал в чемпионате мира 2002 года. После завершения карьеры Соломатин долгое время не связывал свою жизнь с футбольной деятельностью. Но сейчас у него собственная школа, где он занимается с детьми от 4-х лет. Как детский тренер, Соломатин старается брать за основу азы своего футбольного взросления.Выездной мастер-класс был для бывшего футболиста первой пробой пера. К проведению занятия он подошел, как всегда, профессионально. Выстроил его так, чтобы ребятам было интересно. Они учились приему и обработке мяча, совершенствовались передачи, оттачивались удары по воротам. Интенсивная тренировка заняла час с небольшим.Это уже не первый раз, когда с юными кировчанами занимаются звезды отечественного футбола. Александр Панов, Роман Широков и вот сейчас Андрей Соломатин. Все они, несмотря на плотный график, нашли время приехать в Киров, чтобы не только поделиться опытом, но и зарядить мальчишек футбольной энергией.Следующая встреча с известным футболистом запланирована после Нового года. Кто это будет, держится в секрете. Известно только то, что он будет из московского "Спартака".