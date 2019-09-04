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Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин

Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин

Вчера, 11:40
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Роман Четвериков

Не только увидеть звезду, но и потренироваться с ней. Такую возможность получили ученики двух футбольных школ на мастер-классе бывшего игрока сборной России Андрея Соломатина.

Вас ждет сюрприз. Так говорили тренеры, подогревая детский интерес перед встречей с известным российским футболистом.

АЛЕКСАНДР ЗАХЛЕСТИН, ТРЕНЕР ДЮСШ-5:
«Мои ребята маленькие. Может, не знают кто такой Андрей Соломатин. Довелось против него поиграть. Очень хороший позитивный человек».

Андрей Соломатин в прошлом игрок "Локомотива" и "ЦСКА". В составах этих команд он становился чемпионом страны и неоднократно выигрывал национальный Кубок. Вместе со сборной участвовал в чемпионате мира 2002 года. После завершения карьеры Соломатин долгое время не связывал свою жизнь с футбольной деятельностью. Но сейчас у него собственная школа, где он занимается с детьми от 4-х лет. Как детский тренер, Соломатин старается брать за основу азы своего футбольного взросления.

АНДРЕЙ СОЛОМАТИН, БЫВШИЙ ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ:
«Я воспитывался в школе. Из нашей команды, из одного возраста три человека дошли до уровня сборной. Может так звезды сошлись. Я считаю, это огромная заслуга детского тренера. То, что давал, как воспитывал».

Выездной мастер-класс был для бывшего футболиста первой пробой пера. К проведению занятия он подошел, как всегда, профессионально. Выстроил его так, чтобы ребятам было интересно. Они учились приему и обработке мяча, совершенствовались передачи, оттачивались удары по воротам. Интенсивная тренировка заняла час с небольшим.

Это уже не первый раз, когда с юными кировчанами занимаются звезды отечественного футбола. Александр Панов, Роман Широков и вот сейчас Андрей Соломатин. Все они, несмотря на плотный график, нашли время приехать в Киров, чтобы не только поделиться опытом, но и зарядить мальчишек футбольной энергией.

АЛЕКСЕЙ КУКЛИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ:
«Это делается только ради молодого поколения. У нас раньше такого внимания детскому спорту не уделялось. Мы хотим это изменить».

Следующая встреча с известным футболистом запланирована после Нового года. Кто это будет, держится в секрете. Известно только то, что он будет из московского "Спартака".

Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин

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