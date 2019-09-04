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Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером

Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером

Вчера, 14:29
248
Юлия Шалаева

Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу по сумме троеборья набрала пятьсот сорок два с половиной килограмма. Это лучший личный результат девушки в её спортивной карьере. С мировых соревнований кировчанка вернулась с серебряной медалью.

- К штанге уже десять дней не подходила.

После Канады она позволила себе небольшой отдых. Юлия вернулась с первенства мира призёром - взяла серебро среди юниоров.

- Семьдесят повешу и все, больше не хочу.

Сегодня семьдесят в присяде для нее разминочный вес. А когда-то она и представить себе не могла, что будет заниматься пауэрлифтингом, да еще и станет успешной спортсменкой. В тренажерный зал Юлия пришла в 17 лет, чтобы похудеть к лету. И вот уже пять лет девушка не расстается со штангой.

ЮЛИЯ ПОГОДИНА, ПРИЗЁР ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ:
«В тренажерный зал, когда пришла, позанималась месяца три я уже сто кг приседала на раз. На первых соревнованиях - 135. А сейчас 215 на первенстве мира - это мой лучший результат».

Пауэрлифтинг - это силовой вид спорта. В него входят три движения: приседания со штангой, становая тяга - поднятие штанги с пола и жим лёжа.

На первенстве мира Юлия отжимала штангу в два с половиной раза тяжелее этой - 127 с половиной кг. Чтобы работать с такими весами девушке приходится много тренироваться. Она занимается 4 раза в неделю по 3-4 часа. В Канаду на первенство мира среди юниоров кировчанка приехала во всеоружии, но немка оказалась сильнее и взяла золото.

ЮЛИЯ ПОГОДИНА, ПРИЗЁР ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ:
«Она очень опытная, девятикратная чемпионка - на 27.5 кг меня обошла. Но я на это и рассчитывала - боролась за второе место. Она первые два подхода не встала вообще. Если бы на третий не встала - у меня было бы первое место».

На серебре Юлия останавливаться не собирается. У девушки есть еще год в юниорах, после чего можно пробовать свои силы во всемирных играх. Это наивысшая точка для тех, кто занимается пауэрлифтингом и кировчанка намерена взять и эту высоту.

Кировчанка Юлия Погодина на юниорском Первенстве мира по пауэрлифтингу стала серебряным призером

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