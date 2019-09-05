Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых

Без раскачки начали сезон кировские борцы. Проведен серьезный старт. Чемпионат области среди взрослых. О прошедших соревнованиях материал Романа Четверикова.Любые стартовые соревнования таят в себе элемент непредсказуемости. Но в случае с борцами неожиданностей на ковре не бывает. Позади насыщенное тренировочное лето, в ходе которого проделана работа над ошибками.Начиная новый соревновательный цикл и видя первые плоды подготовки атлетов, тренеры то и дело оглядываются назад. Итоги прошлого сезона они не склонны назвать неудачными. Кировчане неплохо выступали на различных всероссийских турнирах. Двое борцов представили область на Чемпионате России. За спиной лидеров есть атлеты с потенциалом. Насколько полно они его раскроют и должен показать предстоящий сезон.Награды чемпионата разыгрывались в 10-ти весовых категориях. Медалисты с полной уверенностью прошли отбор на чемпионат физкультурного общества профсоюзов. Его проведение намечено на конец сентября. На декабрь по календарю стоит окружной чемпионат. Защищать на нем честь региона будет сборная команда. Сформировать которую и было основной спортивной задачей прошедшего областного турнира.