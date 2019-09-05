Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою. При этом Владислав Фокин остался недоволен своим выступлением.Эти удары Владислав Фокин оттачивает каждый день. Каждую связку, каждое движение. Тренировки дают результат. Владислав занял третье место на мировом первенстве по рукопашному бою среди юниоров. Однако своим выступлением он недоволен.Титул чемпиона у Владислава уже есть. На предыдущем мировом чемпионате среди юниоров он смог победить. В этот раз, не повезло. Владислав еще в раннем детстве стал заниматься единоборствами. Сначала САМБО, затем перешел в рукопашный бой.Рукопашному бою он учился у двух тренеров. Вячеслав Губин работает с Владиславом Фокиным уже четыре года. Воспитать чемпиона - задача не из простых.Тренер и его ученик готовятся к переходу в высшую лигу. Этой осенью Владислав Фокин отправится уже на взрослый чемпионат. Кубок мира пройдет в Германии.