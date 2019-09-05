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Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою

Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою

Сегодня, 14:52
108
Артем Макаров

Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою. При этом Владислав Фокин остался недоволен своим выступлением.

Эти удары Владислав Фокин оттачивает каждый день. Каждую связку, каждое движение. Тренировки дают результат. Владислав занял третье место на мировом первенстве по рукопашному бою среди юниоров. Однако своим выступлением он недоволен.

ВЛАДИСЛАВ ФОКИН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 2019:
«Уровень, конечно, был высок. Считаю результат не очень хорошим. Средний. Каждому спортсмену хочется занять первое место».

Титул чемпиона у Владислава уже есть. На предыдущем мировом чемпионате среди юниоров он смог победить. В этот раз, не повезло. Владислав еще в раннем детстве стал заниматься единоборствами. Сначала САМБО, затем перешел в рукопашный бой.

Рукопашному бою он учился у двух тренеров. Вячеслав Губин работает с Владиславом Фокиным уже четыре года. Воспитать чемпиона - задача не из простых.

ВЯЧЕСЛАВ ГУБИН, ТРЕНЕР ВЛАДИСЛАВА ФОКИНА:
«Тут же не просто нужно научить. Тут нужны врожденные данные. Хорошие скорость, реакция, сила, в конце концов. Сила, целеустремленность. Это либо есть, либо нет».

Тренер и его ученик готовятся к переходу в высшую лигу. Этой осенью Владислав Фокин отправится уже на взрослый чемпионат. Кубок мира пройдет в Германии.

Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою

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