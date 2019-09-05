Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме

В детско-юношеском спортивной школе Уржумского района активно развиваются единоборства. Количество детей, идущих в секции, растет. В связи с чем возникла идея проведения крупного соревнования. Что оно будет из себя представлять?Нолинск считается основной точкой на карте области, где развивается тайский бокс. Региональная федерация выбрала еще одно место для продвижения этого вида единоборств. Секция появилась в Уржуме. В ней занимаются ребята от 5 до 17 лет. Тренировки пять раз в неделю. Тайский бокс один из контактных видов со своей спецификой, приближенной к ушу-саньда.Среди уржумских детей также набирает популярность дзюдо. С ними занимается отдельный тренер. Дети экипированы. Есть и татами. За сезон на нем проводится один областной турнир. Всего же за год местный ФОК принимает пять соревнований по единоборствам. В скором времени их число вырастет. ДЮСШ выиграло президентский грант, который позволит значительно расширить материальную базу спортшколы.Приобретаемое оборудование будет задействовано уже в декабре. В этом месяце решено провести фестиваль единоборств. В его рамках пройдут турниры по тайскому боксу и дзюдо. Ожидается, что кроме областных команд в нем примут участие спортсмены из нескольких регионов Приволжья. Предстоящий фестиваль станет большим спортивным событием для райцентра, и проводить его организаторы намерены ежегодно.