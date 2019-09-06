В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов. Кто стал победителем в летнем полиатлоне?На спартакиаду приехали 3 детских учреждения: школы-интернаты из Тужи, Сосновки и Кирова. Дети соревновались в беге на 30 и 60 метров, а также бежали кросс на 1000 и 1500 метров, определяли лучшего в метании гранаты.День для соревнований выдался очень удачный - теплый и солнечный. Ничто не мешало ребятам проявить себя с лучшей стороны. Воспитанники школы-интерната №1 из Кирова начали готовиться к этой спартакиаде заранее, тренировки вели еще во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.Не подвело тренерское чутье Марину Бессолицыну. Её воспитанники вышли победителями спартакиады и поедут защищать честь Кировской области на всероссийских соревнованиях воспитанников детских домов и школ-интернатов.