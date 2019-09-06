Прямой эфир
06 сен 14:55 РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество 06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 06 сен 11:24 Вести. Кировская область (Россия-1) 05.09.2019 06 сен 11:30 В Кирове начали делать прививки от гриппа 06 сен 17:17 Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским 06 сен 17:20 В Кирове прошел конкурс метрологических служб 06 сен 09:46 «Олимпию» ожидает ещё одна серьёзная проверка. 06 сен 14:50 Музей Хохрякова покажет виды «Старой Вятки» 09 сен 11:03 В Куменском районе "Лексус" врезался в трактор. 10 сен 11:40 Для юных футболистов мастер-класс провел бывший игрок сборной России Андрей Соломатин
12°C
$
65,19
71,83
13 сентября 06:39
12 сен 17:33 В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов 12 сен 15:01 Подготовка к фестивалю единоборств в Уржуме 12 сен 14:57 В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона 12 сен 14:52 Кировчанин стал призером первенства мира среди юниоров по рукопашному бою 12 сен 14:47 В Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды из Японии 12 сен 11:53 В микрорайоне КМДК появляется всё больше новых игровых комплексов для детей 12 сен 10:57 В Кирове отметили Всероссийский день трезвости 11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В Уржумском районе готовятся к новоселью жители села Буйского 11 сен 17:21 В Белой Холунице прошло масштабное антитеррористическое тактико-специальное учение «Шторм-2019»
В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов

В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов

Вчера, 17:33
214
Иван Швецов

В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов. Кто стал победителем в летнем полиатлоне?

На спартакиаду приехали 3 детских учреждения: школы-интернаты из Тужи, Сосновки и Кирова. Дети соревновались в беге на 30 и 60 метров, а также бежали кросс на 1000 и 1500 метров, определяли лучшего в метании гранаты.

ЕЛЕНА ПОНОМАРЁВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВЯТКА СТАРТ":
«Из-за того, что на соревнования приехало очень мало команд, они пройдут в 1 день, сегодня же вечером будет и закрытие».

День для соревнований выдался очень удачный - теплый и солнечный. Ничто не мешало ребятам проявить себя с лучшей стороны. Воспитанники школы-интерната №1 из Кирова начали готовиться к этой спартакиаде заранее, тренировки вели еще во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.

МАРИНА БЕССОЛИЦЫНА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА №1 Г. КИРОВА:
«Все ребята сегодня выступают в первый раз. Постараются, раньше мы всегда выигрывали школой. Шансы есть, да».

Не подвело тренерское чутье Марину Бессолицыну. Её воспитанники вышли победителями спартакиады и поедут защищать честь Кировской области на всероссийских соревнованиях воспитанников детских домов и школ-интернатов.

В Перекопе завершился последний этап 28 спартакиады для воспитанников детских домов и домов-интернатов

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама