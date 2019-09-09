В отпуск на велосипеде. Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю. В окружении первозданной природы они провели целый месяц. Каково это проехать на велосипеде больше тысячи километров?Надувной коврик, дождевик, теплые вещи, вода, аптечка для велосипеда, запасные шины, спицы и даже солнечная батарея. Общий вес вместе с велосипедом 47 килограммов. Чтобы путешествовать на дальние расстояния нужно взять с собой довольно много вещей, главное, говорит, говорит Евгений, чтобы все они были легкие. Ну и конечно должен быть надежный велосипед.Евгений Терехов путешествует на велосипеде третий год подряд. Он побывал в Казани, ездил по Черноморскому побережью, а в этом году вместе с другом Дмитрием выбрался на Алтай. До Бийска добирались на поезде - велосипеды перевозили в багаже - для этого разбирали и заматывали детали в пленку. Как только сошли на перрон, технику собрали и поехали в дальний путь. Алтай с первых дней поразил кировчан своей первозданной природой.В отличие от Евгения у Димы это было первое дальнее путешествие. Решение ехать в горный Алтай он принял буквально за пару недель до выезда - и не пожалел. Красота природы, которая сопровождала путников, помогала справиться с любыми трудностями.Ночевали ребята в основном в палатках, еду готовили на газовой горелке. По ночам было холодно, а иногда и страшно. Особенно, когда к палатке в поисках пищи подходили звери.Все впечатления с первого и до последнего дня Женя и Дима сохранили в своих фото и видеоархивах. В общей сложности на Алтае ребята провели месяц. Куда поедут в следующий отпуск пока еще не придумали, но знают точно, что путешествие вновь будет на велосипеде.