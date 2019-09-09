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Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю

Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю

Вчера, 17:43
549
Юлия Шалаева

В отпуск на велосипеде. Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю. В окружении первозданной природы они провели целый месяц. Каково это проехать на велосипеде больше тысячи километров?

- Это палатка, она одноместная, занимает мало места и весит 1,7 кг.

Надувной коврик, дождевик, теплые вещи, вода, аптечка для велосипеда, запасные шины, спицы и даже солнечная батарея. Общий вес вместе с велосипедом 47 килограммов. Чтобы путешествовать на дальние расстояния нужно взять с собой довольно много вещей, главное, говорит, говорит Евгений, чтобы все они были легкие. Ну и конечно должен быть надежный велосипед.

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Рама идет стальная, руль с разными хватами, багажник, сумки».

Евгений Терехов путешествует на велосипеде третий год подряд. Он побывал в Казани, ездил по Черноморскому побережью, а в этом году вместе с другом Дмитрием выбрался на Алтай. До Бийска добирались на поезде - велосипеды перевозили в багаже - для этого разбирали и заматывали детали в пленку. Как только сошли на перрон, технику собрали и поехали в дальний путь. Алтай с первых дней поразил кировчан своей первозданной природой.

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Горы, водопады, ледники, степи - там все есть. Мы ходили в высокогорье, по леднику и по степям».

В отличие от Евгения у Димы это было первое дальнее путешествие. Решение ехать в горный Алтай он принял буквально за пару недель до выезда - и не пожалел. Красота природы, которая сопровождала путников, помогала справиться с любыми трудностями.

ДМИТРИЙ БОГОДАРОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Проехали мы 1330 км. Где-то было тяжело, где-то легко».
- А велосипед как себя вел? Отлично, единственное, камеры прокалывались, но без этого никуда.

Ночевали ребята в основном в палатках, еду готовили на газовой горелке. По ночам было холодно, а иногда и страшно. Особенно, когда к палатке в поисках пищи подходили звери.

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Мы стали греметь тарелками, ложками, чтобы он отошел. Такой был рык, мне показалось, что это был медведь. Потом пакет с мусором стал шаборчать - спалось плохо».

Все впечатления с первого и до последнего дня Женя и Дима сохранили в своих фото и видеоархивах. В общей сложности на Алтае ребята провели месяц. Куда поедут в следующий отпуск пока еще не придумали, но знают точно, что путешествие вновь будет на велосипеде.

Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю

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