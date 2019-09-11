Котельничане блеснули мастерством на чемпионате мира по полиатлону.

Соревнования прошли в Рязанской области.Участники состязались в двух дисциплинах: троеборье с лыжероллерами и троеборье с бегом.Только в личном зачёте котельничские атлеты завоевали двенадцать медалей - по четыре каждого достоинства.Так, София Чибакова стала первой в обеих дисциплинах, Диана Буракова первенствовала в троеборье с бегом, а Павел Игитов одержал победу в троеборье с лыжероллерами. Ему же достался кубок победителя среди ветеранов.В командном первенстве оба победных кубка также у котельничан.