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Котельничане блеснули мастерством на чемпионате мира по полиатлону.

Котельничане блеснули мастерством на чемпионате мира по полиатлону.

Сегодня, 09:27
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Котельничане блеснули мастерством на чемпионате мира по полиатлону.
Соревнования прошли в Рязанской области.

Участники состязались в двух дисциплинах: троеборье с лыжероллерами и троеборье с бегом.

Только в личном зачёте котельничские атлеты завоевали двенадцать медалей - по четыре каждого достоинства.

Так, София Чибакова стала первой в обеих дисциплинах, Диана Буракова первенствовала в троеборье с бегом, а Павел Игитов одержал победу в троеборье с лыжероллерами. Ему же достался кубок победителя среди ветеранов.

В командном первенстве оба победных кубка также у котельничан.

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