Победой открыла новый сезон юниорская команда «Олимпия».

В первом туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с казанской «Волной».Одержав в первой встрече победу 3-1, в повторном матче чепчане уступили 1-2.В составе «Олимпии» точными бросками отметились Яков Ященков, Иван Рябов, Дмитрий Подоплелов и Павел Михеев.Заработав три очка, кирово-чепецкая юниорка занимает четвёртое место в дивизионе «Восток». Без потерь идёт пока только казанский «Ак Барс».В следующем туре первенства ЮХЛ «Олимпия» играет дома с новичком лиги йошкар-олинским «Спартаком». Матчи пройдут 28 и 29 сентября.