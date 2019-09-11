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Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 15:01
104
Роман Четвериков

Командой из 16-ти борцов наша область была представлена на всероссийском турнире по греко-римской борьбе, прошедшем в Санкт-Петербурге. Выезд сложился удачно. Завоеваны медали, в том числе, и одна золотая.

Кировчане не в первый раз выступают на турнире в городе на Неве. Они знают, что участие в нем серьезное испытание. Подбирается сильный состав участников. Среди них есть и борцы из зарубежных стран. В сборную области вошли ребята, ударно потрудившиеся в тренировочное лето. Им уже не привыкать почти сразу втягиваться в соревновательный цикл. Кирилл Домрачев в борьбе больше 4 лет. Выступление в Питере пока самое удачное.

КИРИЛЛ ДОМРАЧЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА:
«Финал, да. Там было очень интенсивно. Я выиграл не на туше, а по очкам 6-1».

К решающей схватке подбирался и Родион Кибешев. 14-летний юноша тоже хорошо знаком со сверстниками из России. У одних выигрывает. Другим уступает. Опыт выездных выступлений придает ему сил и уверенности. Правда, в этот раз на ковре хладнокровием и техникой блеснул его соперник. Им стал ведущий спортсмен юношеской сборной России.

РОДИОН КИБЕШЕВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА:
«Сначала начал с ним 10-15 секунд боролись. Потом я решил забить руку, и он меня бросил от бедра и дальше раскатал с руками».

Серебро пока тоже самая дорогая для Кибешева награда. Возможности завоевывать их у юноши будет немало. У борцов за правило выступать каждый месяц. До Нового года определены очередные два выездных старта. Среди них и международный турнир. Сейчас начинается подготовка к нему. Главное в домашних условиях разобрать и исправить ошибки.

ВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ТРЕНЕР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
«Спорт это не только сила, но и везение огромное. Жеребьевка у всех была нормальная. Нужно бороться со всеми и в любых условиях».

Всего же на турнире в Санкт-Петербурге воспитанники спортшколы "Юность" и ДЮСШ-8 завоевали шесть медалей. На такой успех тренеры были бы не против рассчитывать на главных соревнованиях сезона. Ими по традиции станут Первенство ПФО и Первенство страны.

Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

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