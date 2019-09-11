Кировские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Командой из 16-ти борцов наша область была представлена на всероссийском турнире по греко-римской борьбе, прошедшем в Санкт-Петербурге. Выезд сложился удачно. Завоеваны медали, в том числе, и одна золотая.Кировчане не в первый раз выступают на турнире в городе на Неве. Они знают, что участие в нем серьезное испытание. Подбирается сильный состав участников. Среди них есть и борцы из зарубежных стран. В сборную области вошли ребята, ударно потрудившиеся в тренировочное лето. Им уже не привыкать почти сразу втягиваться в соревновательный цикл. Кирилл Домрачев в борьбе больше 4 лет. Выступление в Питере пока самое удачное.К решающей схватке подбирался и Родион Кибешев. 14-летний юноша тоже хорошо знаком со сверстниками из России. У одних выигрывает. Другим уступает. Опыт выездных выступлений придает ему сил и уверенности. Правда, в этот раз на ковре хладнокровием и техникой блеснул его соперник. Им стал ведущий спортсмен юношеской сборной России.Серебро пока тоже самая дорогая для Кибешева награда. Возможности завоевывать их у юноши будет немало. У борцов за правило выступать каждый месяц. До Нового года определены очередные два выездных старта. Среди них и международный турнир. Сейчас начинается подготовка к нему. Главное в домашних условиях разобрать и исправить ошибки.Всего же на турнире в Санкт-Петербурге воспитанники спортшколы "Юность" и ДЮСШ-8 завоевали шесть медалей. На такой успех тренеры были бы не против рассчитывать на главных соревнованиях сезона. Ими по традиции станут Первенство ПФО и Первенство страны.