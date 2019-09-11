Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона

Дзюдоисты после летней подготовительной паузы вышли на соревновательные татами. В Кирово-Чепецке прошел первый официальный турнир нового сезона. Им стало Открытое командное первенство города Кирово-Чепецка, посвящённое памяти капитана ФСБ России Дениса Плетнёва.Задуманный когда-то как чисто городской, этот турнир изначально стал для Кирово-Чепецка знаковым мероприятием. Он посвящен памяти Дениса Плетнева, служившего в районном отделе Федеральной службы безопасности. Он был командирован в Чечню, откуда уже не вернулся. Капитан ФСБ погиб в ходе спецоперации, защищая от пуль женщин и детей, и его подвиг каждый раз вспоминается на церемонии открытия турнира.На героические поступки, но уже на спортивном поприще, приезжают дзюдоисты не старше 15 лет. В этом году они представляли Кировскую область, Ульяновск и Ижевск. Особенность турнира в том, что он командный. У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит.Заранее тактически здесь выиграть невозможно. В юношеском дзюдо правят эмоции. Вдобавок турнир в Кирово-Чепецке один из первых после пройденных учебно-тренировочных сборов.В командном дзюдо простой принцип. Проиграл, вылетел. Обиднее всего воспринимается сход с турнирной дистанции в полуфинале.Схватки на турнире мало кого разочаровали. В действиях и приемах юношей читалось огромное стремление показать дзюдо высокого уровня. Лучше остальных это получилось у дзюдоистов клуба "Лидер" из Кирово-Чепецка. Они одержали уверенную победу в командном Первенстве.