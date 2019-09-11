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Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона

Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона

Вчера, 17:59
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Роман Четвериков

Дзюдоисты после летней подготовительной паузы вышли на соревновательные татами. В Кирово-Чепецке прошел первый официальный турнир нового сезона. Им стало Открытое командное первенство города Кирово-Чепецка, посвящённое памяти капитана ФСБ России Дениса Плетнёва.

Задуманный когда-то как чисто городской, этот турнир изначально стал для Кирово-Чепецка знаковым мероприятием. Он посвящен памяти Дениса Плетнева, служившего в районном отделе Федеральной службы безопасности. Он был командирован в Чечню, откуда уже не вернулся. Капитан ФСБ погиб в ходе спецоперации, защищая от пуль женщин и детей, и его подвиг каждый раз вспоминается на церемонии открытия турнира.

СЕРГЕЙ МОЧАЛОВ, НАЧАЛЬНИК УФСБ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто помнит Дениса Плетнева, отзываются о нем как о чутком, внимательном, отзывчивом человеке, который был готов всегда прийти на помощь. Именно это качество легло в основу его подвига».

На героические поступки, но уже на спортивном поприще, приезжают дзюдоисты не старше 15 лет. В этом году они представляли Кировскую область, Ульяновск и Ижевск. Особенность турнира в том, что он командный. У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит.

ГЕННАДИЙ ЕЖОНКОВ, ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО (Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Одержав одну победу, долгое время делал какой-то прием и вдруг у него все получилось. Это уже большая радость. Целенаправленно шел и увидел соотношение вклада и результата».

Заранее тактически здесь выиграть невозможно. В юношеском дзюдо правят эмоции. Вдобавок турнир в Кирово-Чепецке один из первых после пройденных учебно-тренировочных сборов.

ИГОРЬ ГЛУБОКОВСКИЙ, ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО (Г. СОВЕТСК):
«Есть хорошие, перспективные ребята. Видно тренеры работают с отдачей. Результат виден. Ижевск, к примеру, команда очень серьезная на уровне ПФО. Но сегодня мы выиграли у двух команд. На этом возрасте мы их сильнее».

В командном дзюдо простой принцип. Проиграл, вылетел. Обиднее всего воспринимается сход с турнирной дистанции в полуфинале.

ИВАН НАЙМУШИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. КОТЕЛЬНИЧ):
«Соперники оказались сильные, приехал за опытом. Не получилось, не выиграл, не дошел до финала».

Схватки на турнире мало кого разочаровали. В действиях и приемах юношей читалось огромное стремление показать дзюдо высокого уровня. Лучше остальных это получилось у дзюдоистов клуба "Лидер" из Кирово-Чепецка. Они одержали уверенную победу в командном Первенстве.

Юные дзюдоисты поборолись за победу на первом официальном турнире нового сезона

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