Молодёжная команда «Олимпия» сегодня проводит стартовый матч первенства НМХЛ.

На выезде подопечные Валентина Снигирёва играют с командой «Белгород».В поездку хоккеисты отправились на клубном автобусе, предоставленном учредителями.Накануне отъезда команда тайным голосованием избрала своего капитана и его ассистентов. Капитанская повязка доверена защитнику Сергею Куимову. Его помощниками стали форварды Александр Лаптев и Александр Моисеев.Всего в первенстве НМХЛ принимают участие 17 команд, разбитых на две конференции: «Запад» и «Восток». «Олимпия» заявлена за «Восток».С соперниками своей группы команда проведёт по четыре матча (два дома, два на выезде), с клубами западной группы – по два (один дома, один на выезде).