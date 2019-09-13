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МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.

МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.

Вчера, 10:08
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МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.
18 сентября в стартовом матче первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка играла на выезде с командой «Белгород».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6-1. Единственную шайбу в ворота соперников чепчане забросили в концовке третьего периода, уже проигрывая 0-6.

Точным броском отметился защитник Эмиль Саетхужин, замкнувший передачу Даниила Прохорова и Александра Лаптева.

Стоит отметить, что на матч с «Белгородом» кирово-чепецкая команда вышла, располагая только тремя полноценными пятёрками и двумя вратарями.

Ситуация с составом нормализуется в ближайшие дни после завершения процедуры заявки.

В следующем туре подопечные Валентина Снигирёва играют в гостях с командой «Россошь».

Встреча пройдёт в пятницу, 20 сентября. На домашнем льду болельщики увидят «Олимпию» 27 и 28 сентября в матчах с рыбинским «Полётом».

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