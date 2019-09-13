В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт

В спортивной школе номер 1 разгорелся нешуточный конфликт. В сентябре часть занятий отделения художественной гимнастики перенесли в другой зал. Оказалось, что заниматься в новом помещении мешают низкие потолки.
Юные гимнастки отрабатывают упражнения с мячом. Пока девочки маленькие, этот зал им подходит. Но уже через несколько лет они буквально упрутся в потолок.
ИРИНА КОЛПАЩИКОВА, МАМА ГИМНАСТКИ:
«Зал не соответствует стандартам, он узкий, невозможно подбрасывать предметы, низкий потолок и совершенствование невозможно».
Высота потолка в зале спортивной школы номер 1 на Пятницкой - 6 метров. В прошлом году гимнастки занимались в зале на Солнечной, где высота потолков - 9 метров, а значит, спортсменки могут подбрасывать предметы на 3 метра выше. Тренироваться в таких условиях нужно минимум 3 раза в неделю. Но по новому расписанию зал на Солнечной давали всего 1 раз в неделю.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пустым это помещение можно увидеть только в дневные часы. Когда все ребята находится на уроках в школе. В остальное время здесь тренируются либо баскетболисты, для которых установлены кольца, либо художественные гимнастки, для них здесь есть специальные ковры, которые спортсменки расстилают перед началом тренировки, а после окончания занятий убирают обратно».
Возмущенные родители найти общий язык с руководством школы не смогли, поэтому обратились к чиновникам. Вопрос переноса занятий обсуждали даже депутаты на комиссии. После чего в администрации решили - вернуть прежнее расписание.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это решение было, наверное, не совсем грамотно сформулировано, не своевременно принято, поэтому приняты все возможные действия для того, чтобы на уровне прошлого года оставить условия занятий отделения художественной гимнастики на улице солнечной 25».
Тем не менее, по словам тренеров, это не решит проблему полностью. Помещения, которое соответствовало бы всем техническим требованиям, в городе просто нет.
ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По современным меркам сравнивая с развитием других регионов, это все устаревшие залы, потому что по стандартам не хватает потолка – потолки в современных залах должны быть не менее 15 метров».
В городской администрации тем временем ищут место для строительства нового зала. Один из возможных вариантов - площадка около спорткомплекса на улице Солнечной.