В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт

В спортивной школе номер 1 разгорелся нешуточный конфликт. В сентябре часть занятий отделения художественной гимнастики перенесли в другой зал. Оказалось, что заниматься в новом помещении мешают низкие потолки.Юные гимнастки отрабатывают упражнения с мячом. Пока девочки маленькие, этот зал им подходит. Но уже через несколько лет они буквально упрутся в потолок.Высота потолка в зале спортивной школы номер 1 на Пятницкой - 6 метров. В прошлом году гимнастки занимались в зале на Солнечной, где высота потолков - 9 метров, а значит, спортсменки могут подбрасывать предметы на 3 метра выше. Тренироваться в таких условиях нужно минимум 3 раза в неделю. Но по новому расписанию зал на Солнечной давали всего 1 раз в неделю.Возмущенные родители найти общий язык с руководством школы не смогли, поэтому обратились к чиновникам. Вопрос переноса занятий обсуждали даже депутаты на комиссии. После чего в администрации решили - вернуть прежнее расписание.Тем не менее, по словам тренеров, это не решит проблему полностью. Помещения, которое соответствовало бы всем техническим требованиям, в городе просто нет.В городской администрации тем временем ищут место для строительства нового зала. Один из возможных вариантов - площадка около спорткомплекса на улице Солнечной.